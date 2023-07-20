В США подтвердили, что Украина приступила к применению кассетных боеприпасов

Фото: AP Photo/Leo Correa

Киев в течение семи последних дней приступил к использованию поставленных Вашингтоном кассетных боеприпасов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора по стратегическим коммуникациям Белого дома Джона Кирби.

По его словам, американские снаряды уже доставлены на Украину.

"Мы получаем обратную связь от украинцев, они используют их достаточно эффективно и соответствующим образом", – отметил Кирби.

До этого СМИ начали сообщать, что военнослужащие ВСУ начали применять в зоне боевых действий кассетные боеприпасы. По данным прессы, такие снаряды начали запускать на юго-восточном участке фронта.

Ранее в США подтвердили, что первые партии кассетных боеприпасов прибыли на Украину. В Пентагоне добавили, что в распоряжении Киева находятся не только американские кассетные бомбы, но и аналогичные боеприпасы, переданные другими странами.

Владимир Путин назвал передачу кассетных боеприпасов Киеву преступлением. Президент также заявил, что Вашингтон поставляет Киеву кассетные боезаряды из-за общей нехватки снарядов у ВСУ.

В среду, 19 июля, Совет Федерации единогласно принял обращение, в котором призвал парламенты мира и межпарламентские организации осудить решение США о поставках Украине кассетных боеприпасов.

Путин допустил зеркальный ответ на использование Киевом кассетных бомб