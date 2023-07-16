Путин назвал преступлением поставку кассетных боеприпасов Украине

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Владимир Путин выразил уверенность, что предоставление Украине кассетных боеприпасов и использование их Киевом необходимо считать преступлением. Таким мнением он поделился в эфире телеканала "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин".

"Что касается кассетных боеприпасов, то оценку этим боеприпасам дала сама администрация США устами своих сотрудников некоторое время назад, когда использование кассетных боеприпасов было названо самой администрацией США преступлением. Вот, я думаю, к этому и надо так относиться", – заявил он.

Вместе с этим он подчеркнул, что российская сторона оставляет за собой право использовать кассетные боеприпасы в ответ на применение их Киевом. По его словам, ВС РФ еще не применяли их, так как не было необходимости, "несмотря на известную нехватку в определенный период времени боеприпасов".

Путин также заявил, что Вашингтон поставляет Киеву кассетные боезаряды из-за общей нехватки. Российский лидер напомнил, что ВСУ тратят за сутки боевых действий до 5–6 тысяч снарядов 155-го калибра, при этом США производят около 15 тысяч в месяц.

16 июля в Луганске прогремели взрывы. По словам подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко, украинская армия могла применить дальнобойные кассетные боеприпасы. Однако какую именно ВСУ использовали ракету пока нет информации, добавил он.

Минобороны РФ предупредило о возможном использовании кассетных боеприпасов против ВСУ