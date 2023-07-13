Новые поставки вооружений Киеву будут только сильнее разжигать конфликт – Путин

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Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что новые поставки вооружений Киеву со стороны Запада только усугубят ситуацию для Украины и будут сильнее разжигать конфликт.

"С точки зрения возможного изменения на поле боя ничего не даст – поставка новых вооружений только усугубит ситуацию, причем усугубит для украинской стороны и будет разжигать дальше конфликт", – сказал российский лидер.

Однако, отметил Путин, для лиц, имеющих в подобном интерес, продолжение поставок – "самый лучший способ реализовать эту задачу по разжиганию конфликта".

Говоря о поставках вооружений Киеву, президент также отметил, что ракеты дальнего радиуса, на которые Украины возлагала большие надежды, не наносят РФ критического ущерба.

Кроме того, по словам президента РФ, украинские военнослужащие боятся садиться за управление западных танков, поскольку те ликвидируются российскими военными в первую очередь. Он заявил, что западные танки горят в зоне СВО лучше, чем бронированные автомобили советского производства, в том числе Т-72.

С 4 июня, обратил внимание Путин, Вооруженные силы (ВС) РФ ликвидировали в зоне спецоперации 311 танков украинской армии. По его словам, такое количество может составлять треть от общего числа техники западного производства в арсенале ВСУ.

Ранее бригадный генерал ВСУ Александр Тарнавский заявил, что Украина получила обещанные ей со стороны США кассетные боеприпасы. При этом, по словам украинского командира, вооружения еще не были использованы армией, но подобные намерения есть.



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