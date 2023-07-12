Захарова заявила, что Западу важнее убивать, нежели охранять

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Западу важнее убивать, чем охранять, заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который отмечал, что поставки вооружения Украине важнее гарантий безопасности Альянса.

"Западу важнее убивать, нежели охранять", – написала она в своем официальном телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что США и другие страны G7 объявят о планах помочь Украине построить вооруженные силы, которые смогут защитить себя и сдерживать будущие атаки. Старший директор по Европе Совета национальной безопасности Белого дома Аманда Слоат заявила, что страны Группы семи представят гарантии безопасности для Украины после завершения саммита НАТО.

Она отметила, что американский лидер Джо Байден и лидеры стран G7 должны выступить с крупным заявлением совместно с Владимиром Зеленским.

До этого отмечалось, что отношения НАТО с Украиной могут развиваться по двум моделям: Израиля и Альянса. Первая модель, это когда "страна может защитить себя", а вторая когда "мы защищаем их, если они в этом нуждаются", что повлечет за собой большую ответственность.



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