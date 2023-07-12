В Минобороны Британии заявили, что Запад ждет от Украины благодарности

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Западные страны хотели бы услышать слова благодарности от Украины за поставки военной техники, а не критику решений об отказе принять страну в НАТО по ускоренной процедуре. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.

"Нравится вам это или нет, но люди хотят увидеть немного благодарности. Иногда вы просите страны отказаться от своих собственных запасов оружия", – сказал он на публичном форуме НАТО в Вильнюсе.

Министр заявил, что иногда ему в ходе непростых переговоров приходится "убеждать законодателей на Капитолийском холме в Америке" передать Киеву военную технику. Он добавил, что в прошлом году, когда он прилетел на Украину, власти Киева предоставили ему список вооружения, которое нужно ВСУ. Это напомнило политику похода в магазин, признался Уоллес.

"Знаете ли, мы не Amazon. Я сказал это им в прошлом году, когда проехал 11 часов для того, чтобы мне вручили список", – подчеркнул он.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что предложил отменить для Украины план действий по вступлению в Североатлантический альянс, чтобы сократить процесс присоединения. По его словам, он предложил план из трех пунктов по приближению Украины к Альянсу.

Владимир Зеленский назвал это заявление "беспрецедентным и абсурдным", так как для Украины не установлены временные рамки для вступления в НАТО. После этого в СМИ появилась информация, что некоторых западных дипломатов возмутили слова украинского президента.

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