Зеленский назвал беспрецедентным и абсурдным заявление НАТО о вступлении Украины в Альянс

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Украинский лидер Владимир Зеленский назвал беспрецедентным и абсурдным заявление НАТО о вступлении Украины в Североатлантический альянс, сообщает "Газета.ру".

"Сейчас, по пути в Вильнюс, мы получили сигналы о том, что обсуждаются формулировки без Украины. И я хочу подчеркнуть: эта формулировка только по приглашению, а не по членству Украины", – заявил он.

По его словам, ситуация является беспрецедентной и абсурдной, когда не установлены временные рамки для вступления в НАТО и для приглашения в Альянс.

Также Зеленский обратил внимание на появление условий к приглашению украинского государства в Североатлантический альянс. Он считает, что в настоящее время нет готовности пригласить Украину в НАТО и сделать ее членом Альянса. Такие действия НАТО президент Украины назвал проявлением слабости.

Ранее немецкие СМИ сообщали, что в черновике итогового заявления саммита НАТО нет шагов по вступлению Украины в Североатлантический альянс. Согласно тексту черновика, украинское государство может быть приглашено, если страны – члены Альянса согласятся с тем, что все условия соблюдены.

До этого глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что в итоговом документе саммита НАТО в Вильнюсе нет ни графика, ни даты вступления Украины в Североатлантический альянс. Сийярто призвал Украину понять, что НАТО – не только военный союз, но и объединение, где должны уважать права нацменьшинств.

Саммит Североатлантического альянса начался в Вильнюсе 11 июля и завершится 12 июля. На нем присутствуют лидеры всех стран НАТО, в том числе президент США Джо Байден.