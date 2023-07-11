В черновике итогов саммита НАТО нет шагов по вступлению Украины в Альянс – СМИ

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В черновике итогового заявления саммита НАТО нет шагов по вступлению Украины в Североатлантический альянс, передает Spiegel.

"Текущая версия документа гласит, что будущее Украины в НАТО – такое обещание было дано на саммите в Бухаресте еще в 2008 году. Но не указывается план по времени вступления", – отмечается в сообщении.

В немецком издании уточнили, что документ может быть отредактирован. Согласно тексту черновика, украинское государство может быть приглашено, если страны – члены Альянса согласятся с тем, что все условия соблюдены.

Кроме того, Киев должен под контролем министров иностранных дел стран НАТО провести реформы в области демократии и оперативной совместимости с Альянсом. Эти требования базовые, в них нет конкретных шагов и определенных временных рамок.

"Мы готовы направить приглашение Украине, если все союзники согласятся, что условия выполнены", – указано в последнем абзаце документа.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в итоговом документе саммита НАТО в Вильнюсе нет ни графика, ни даты вступления Украины в Североатлантический альянс. Сийярто призвал Украину понять, что НАТО – не только военный союз, но и объединение, где должны уважать права нацменьшинств.

Саммит Североатлантического альянса стартует в Вильнюсе 11 июля и завершится 12 июля. На нем присутствуют лидеры всех стран НАТО, в том числе президент США Джо Байден.