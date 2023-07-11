В Белом доме заявили, что НАТО на саммите пошлет позитивный сигнал о пути Украины в Альянс

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Страны – члены НАТО во время саммита в Вильнюсе пошлют позитивный сигнал по поводу украинского пути к будущему членству в Альянсе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана.

"Я думаю, то, что будет представлено в коммюнике в Вильнюсе, будет чем-что, что Украина сможет воспринять в качестве позитивного сигнала в отношении вопроса о дальнейшем ее пути в сторону членства в НАТО", – поделился он.

Саммит Североатлантического альянса состоится 11–12 июля. На нем будут присутствовать лидеры всех стран НАТО, в том числе президент США Джо Байден.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на предстоящем саммите в Вильнюсе будет разыгран спектакль в поддержку Киева. По ее словам, сейчас осуществляется массированная подготовка к этому: вокруг мероприятия вбрасываются различные материалы, объявляются очередные сборы помощи Украине.

До этого генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг сообщил, что в блоке ведутся переговоры о приеме украинской стороны в НАТО без выполнения плана действий для членства. При этом турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что завершение конфликта на Украине даст ей больше шансов для вступления в организацию.

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