НАТО даст Украине гарантии безопасности или будет помогать по модели Израиля

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Дальнейшие отношения НАТО с Украиной могут развиваться по двум моделям. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на Financial Times.

По информации источников издания, либо это будет модель Израиля, когда "страна может защитить себя". Этот путь является дорогостоящим с точки зрения инвестиций. Либо отношения будут развиваться по модели НАТО, когда "мы защищаем их, если они в этом нуждаются", что повлечет за собой большую ответственность.

Отмечается, что чем больше Североатлантический альянс общается с Украиной по вопросам безопасности или иным обязательствам, тем больше западные союзники Киева понимают, как дорого им это обходится.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что государства – члены НАТО на предстоящем саммите Альянса в Вильнюсе выразят единую позицию по перспективам вступления Украины. При этом он подчеркнул, что принять единую позицию нелегко.

До этого в СМИ появилась информация, что отсрочить вступление Украины в НАТО на саммите попытается Германия. На встрече стран – участниц организации ФРГ скорее возьмет курс на гарантии безопасности для Украины.

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