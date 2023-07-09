Столтенберг считает, что члены НАТО на саммите займут единую позицию по Украине – СМИ

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Йенс Столтенберг в интервью британскому телеканалу Sky News заявил, что государства-члены НАТО на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе выразят единую позицию по перспективам вступления Украины.

Генсек НАТО отметил, что принять единую позицию нелегко, поскольку союзники придерживаются разных позиций и взглядов, но сила НАТО состоит в том, что члены альянса всегда могут сплотиться вокруг общей цели и общего посыла.

По словам Столтенберга, он уверен в том, что члены альянса найдут удобную для всех формулировку по поводу возможности вступления Украины в НАТО.

Ранее СМИ, ссылаясь на источник в Альянсе, сообщили, что отсрочить вступление Украины в НАТО на саммите попытается Германия. На встрече стран-участниц организации ФРГ, скорее, возьмет курс на гарантии безопасности для Украины, заявил собеседник издания.

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