17:13Политика
Столтенберг считает, что члены НАТО на саммите займут единую позицию по Украине – СМИ
Фото: depositphotos/Ale_Mi
Йенс Столтенберг в интервью британскому телеканалу Sky News заявил, что государства-члены НАТО на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе выразят единую позицию по перспективам вступления Украины.
Генсек НАТО отметил, что принять единую позицию нелегко, поскольку союзники придерживаются разных позиций и взглядов, но сила НАТО состоит в том, что члены альянса всегда могут сплотиться вокруг общей цели и общего посыла.
По словам Столтенберга, он уверен в том, что члены альянса найдут удобную для всех формулировку по поводу возможности вступления Украины в НАТО.
Ранее СМИ, ссылаясь на источник в Альянсе, сообщили, что отсрочить вступление Украины в НАТО на саммите попытается Германия. На встрече стран-участниц организации ФРГ, скорее, возьмет курс на гарантии безопасности для Украины, заявил собеседник издания.
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