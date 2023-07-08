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10:16

Политика

В Бундестаге выступили против поставок ВСУ кассетных боеприпасов

Фото: ТАСС/Felix Zahn

Руководитель комитета Бундестага по европейским делам Антон Хофрайтер ("зеленые") выступил против поставок Вооруженным силам Украины (ВСУ) кассетных боеприпасов на фоне сообщений о подобных планах США. Об этом он заявил сегодня агентству DPA, передает ТАСС.

"Я отказываюсь поставлять кассетные боеприпасы. Она (поставка. – Прим.ред.) по праву является незаконной", – подчеркнул Хофрайтер.

Вместо этого он призвал передать ВСУ немецкие крылатые ракеты и поддержать возглавляемую Данией и Нидерландами европейскую коалицию, которая координирует обучение украинских летчиков с точки зрения материально-технического обеспечения.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия не станет поставлять Украине кассетные боеприпасы по примеру США. По ее словам, подобное решение обусловлено участием Германии в Конвенции по кассетным боеприпасам. Это не позволяет стране поставлять вооружения другим государствам.

Пентагон объявил о передаче Украине кассетных боеприпасов

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