Глава МИД ФРГ заявила, что Германия не будет поставлять Украине кассетные боеприпасы

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Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия не станет поставлять Украине кассетные боеприпасы по примеру США. Об этом сообщает "Газета.ру".

По ее словам, подобное решение обусловлено участием Германии в Конвенции по кассетным боеприпасам. Это не позволяет стране поставлять вооружения другим государствам.

До этого СМИ сообщали, что американская сторона в ближайшее время объявит о новой поставке вооружений Киеву, на этот раз Вашингтон передаст украинской армии кассетные боеприпасы.

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер позже сообщил, что США намерены тщательно отобрать для Украины кассетные боеприпасы. Предпочтение будет отдаваться снарядам с низким коэффициентом неразорвавшихся боеприпасов.



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