Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) наращивают присутствие войск в ряде тыловых населенных пунктов на краснолиманском и купянском направлениях. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на данные российской разведки.

"В ряде тыловых населенных пунктов на купянском и краснолиманском направлениях отмечается рост численности вооруженных формирований Украины", – цитирует его ТАСС.

По словам Марочко, базирование военных, вооружений и военной техники украинская армия тщательно маскирует. Личный состав ВСУ рассредотачивается так, чтобы понести наименьшие потери при ударах российских военных.

До этого подразделения российской авиации нанесли восемь ударов по пунктам временного размещения и личному составу ВСУ. Удары армии РФ также пришлись на станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 в районе населенного пункта Кондрашовка. Ее украинской армии поставили западные союзники.



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