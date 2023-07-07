Российская авиация нанесла 8 ударов по объектам ВСУ на купянском направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Авиация РФ нанесла 8 ракетно-бомбовых ударов по пунктам временной дислокации ВСУ, скоплению живой силы противника, а также вооружению и военной технике украинской армии на купянском направлении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Запад" Сергея Зыбинского.

Кроме того, самоходная артиллерийская установка 2С19 "Мста-С" уничтожила американский бронетранспортер М113 с личным составом во время попытки ротации украинской армии в районе населенного пункта Берестовое.

Зыбинский добавил, что российские военнослужащие также уничтожили станцию контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-50 в районе населенного пункта Кондрашовка.

Ранее в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы РФ в ночь на 6 июля нанесли удары по местам, где ВСУ размещали военную технику, полученную от западных союзников.

До этого российская авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по живой силе и технике украинской армии в районе Клещеевки.

Минобороны показало, как российские военные атакуют позиции ВСУ с помощью дронов