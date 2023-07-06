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05:45

Политика

Российские военные отразили атаки ВСУ на трех направлениях

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Войска РФ успешно отразили атаки штурмовых групп украинской армии на соледаро-артемовском, авдеевском и марьинском направлениях. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на начальника пресс-центра группировки "Юг" Вадима Астафьева.

Он добавил, что украинские войска при этом понесли значительные потери как в живой силе, так и в технике.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские подразделения отразили попытки наступления ВСУ на донецком, краснолиманском, южнодонецком и запорожском направлениях.

До этого Вооруженные силы РФ отразили атаки двух взводов и роты украинской армии на южнодонецком направлении.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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