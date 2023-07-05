Министр обороны Украины признал, что российские системы РЭБ могут подавлять РСЗО HIMARS

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Глава Минобороны Украины Алексей Резников признал эффективность российских систем радиоэлектронной борьбы в подавлении боеприпасов с GPS-наведением и РСЗО HIMARS. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на Financial Times.

По данным Business Insider, российская армия эффективно перехватывает "умные" авиабомбы ВСУ с помощью систем РЭБ. Ранее такое оружие Украине передали западные партнеры.

Эксперты отмечают, что из-за мощности систем РЭБ ВС РФ авиабомбы не получают соответствующих сигналов наведения и поэтому не достигают указанных целей.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на выпускающем средства РЭБ предприятии оборонно-промышленного комплекса в Калужской области. Шойгу представили перспективные образцы средств РЭБ.

В Минобороны подчеркнули, что средства РЭБ создаются для обеспечения потребностей Вооруженных сил России.

Минобороны РФ показало применение комплекса РЭБ "Красуха-С4"