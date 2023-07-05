11:50Политика
Министр обороны Украины признал, что российские системы РЭБ могут подавлять РСЗО HIMARS
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Глава Минобороны Украины Алексей Резников признал эффективность российских систем радиоэлектронной борьбы в подавлении боеприпасов с GPS-наведением и РСЗО HIMARS. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на Financial Times.
По данным Business Insider, российская армия эффективно перехватывает "умные" авиабомбы ВСУ с помощью систем РЭБ. Ранее такое оружие Украине передали западные партнеры.
Эксперты отмечают, что из-за мощности систем РЭБ ВС РФ авиабомбы не получают соответствующих сигналов наведения и поэтому не достигают указанных целей.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на выпускающем средства РЭБ предприятии оборонно-промышленного комплекса в Калужской области. Шойгу представили перспективные образцы средств РЭБ.
В Минобороны подчеркнули, что средства РЭБ создаются для обеспечения потребностей Вооруженных сил России.
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