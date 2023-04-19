Шойгу проверил производство средств радиоэлектронной борьбы в Калужской области

Фото: Минобороны РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа (ГОЗ) на выпускающем средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) предприятии оборонно-промышленного комплекса в Калужской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Также министру обороны РФ были представлены перспективные образцы средств РЭБ", – отметили в военном ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что средства РЭБ создаются для обеспечения потребностей Вооруженных сил России.

Ранее Шойгу посетил Арзамасский машиностроительный завод, который находится в Нижегородской области, чтобы лично проконтролировать выполнение гособоронзаказа.

Министр обороны проверил производственные мощности предприятия, линии сборки и цеха производства бронетранспортеров различных модификаций и бронеавтомобилей "Тигр".

До этого Владимир Путин призвал рационально тратить средства на гособоронзаказ и предприятия ОПК.

Глава российского государства напомнил о важности строгого прокурорского надзора за модернизацией предприятий ОПК. Президент заявил, что проводится эффективная и масштабная работа в этом направлении, призванная помочь в будущем.

