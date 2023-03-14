Шойгу поручил КТРВ удвоить объемы производства высокоточных средств поражения

Фото: kremlin.ru

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил удвоить объемы производства высокоточных средств поражения. Необходимость в этом министр обороны выразил в ходе посещения корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ), сообщает RT со ссылкой на военное ведомство.

"Министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что корпорация "Тактическое ракетное вооружение" достойно выполняет гособоронзаказ. Однако, даже с учетом увеличения выпуска продукции в текущем году, поручил удвоить объемы производства высокоточных средств поражения", – говорится в сообщении ведомства.

Ранее Шойгу проинспектировал работу оборонного ведомства по восстановлению инфраструктуры Донбасса.

Глава Минобороны РФ проверил готовность уже сданных объектов и ход работ по возведению новых в Мариуполе в ДНР. В ходе проверки Шойгу показали многофункциональный медцентр, спасательный центр МЧС и новый микрорайон из 12 пятиэтажных домов, построенные военнослужащими.



Глава Минобороны провел совещание с командующими войск по ситуации в зоне СВО

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