Шойгу назвал число участвующих в СВО женщин-военных

Фото: Минобороны РФ

В специальной военной операции на Украине принимают участие 1,1 тысячи женщин-военных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра обороны России Сергея Шойгу.

"На сегодняшний день 1 100 женщин-военнослужащих принимают участие в специальной военной операции, каждая третья из них награждена государственными наградами", – подчеркнул он.

Глава военного ведомства поблагодарил российских женщин-военнослужащих за добросовестную работу, профессионализм и ответственность. Он добавил, что хотел бы пожелать им здоровья, весеннего настроения и семейного благополучия.

Шойгу также выразил женщинам признательность за заботу, доброту и стойкость. Он отметил, что всего в российской армии состоят более 39 тысяч женщин.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в Международный женский день наградит государственными наградами выдающихся россиянок. Он добавил, что на 8 марта у главы государства также запланированы служебные мероприятия.

Предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло нет – Песков

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