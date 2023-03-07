Путин 8 марта наградит выдающихся россиянок

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев

Владимир Путин в Международный женский день наградит государственными наградами выдающихся россиянок. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Завтра у президента тоже есть мероприятия, они предусмотрены к 8 Марта. Будут завтра и другие мероприятия, служебные", – заявил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее сообщалось, что днем 7 и 8 марта на железнодорожных станциях Москвы и Подмосковья покажут обращения космонавтов "Роскосмоса". Они поздравят россиянок с Международным женским днем.

Трансляция будет вестись с Международной космической станции (МКС) на табло с расписанием поездов. В минутном видео они обратятся к женщинам с лучшими пожеланиями в честь 8 Марта.

В Международный женский день в Москве пройдут свыше 400 праздничных мероприятий, которые запланированы в парках, музеях, библиотеках и культурных центрах. Ледовые площадки станут для жительниц столицы бесплатными при наличии предварительной регистрации.

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