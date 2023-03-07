Синоптик предупредил москвичей о резком скачке температуры 8 Марта

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Международный женский день в Москве ожидается резкий скачок температуры. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на руководителя прогностического центра "Mетео" Александра Шувалова.

"8 Марта в столице будет погодное представление. Так с утра в Москве будет мороз до 10–12 градусов на столбике термометра. Но уже после обеда начнет идти снег, а также поднимется южный ветер", – сообщил синоптик, уточнив, что к вечеру температура воздуха поднимется до нуля градусов.

Не ждать прихода весны в столичном регионе на этой неделе рекомендовал и научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Помимо отрицательных температур, в городе ожидается прирост снежного покрова, что характерно для зимнего периода.

В свою очередь, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец уточнил, что март в Центральной России ожидается достаточно суровый. Он подтвердит статус очень неустойчивого месяца с традиционными возвратами холодов, с усилением морозов, с арктическими вторжениями и зарядами снега, пояснил синоптик.



Синоптики спрогнозировали отрицательные температуры в Москве на этой неделе

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