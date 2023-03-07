Москвичей предупредили об облачной погоде и небольшом снеге

Фото: Москва 24

Облачная с прояснениями погода, небольшой снег и гололедица ожидают столичный регион во вторник, 7 марта. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха в Москве составит от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла, в области – от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла. На дорогах ожидается гололедица и мокрый снег.

Скорость южного ветра составит 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке в 739 миллиметров ртутного столба.

Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы вновь продлили в Москве. Он будет действовать до 13:00 среды, 8 марта.

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал о погоде в Москве в Международный женский день. По его словам, утром 8 марта ожидается около 8 градусов мороза, а к вечеру потеплеет до 2 градусов мороза.



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