Синоптик сообщил, что в ближайшую неделю не стоит ожидать весны в столичном регионе

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В предстоящую неделю в столичном регионе будет сохраняться зимний характер погоды: ожидаются осадки, морозы до -10...-12 градусов ночью, а также малое количество солнечных часов. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, погода в течение всей недели в регионе будет связана с циклонической деятельностью. В первую половину недели морозы ночью будут до -8...-10 градусов, а днем столбики термометров будут показывать около 0 градусов.

При этом к четвергу, 9 марта, ночная и дневная температура уже не будут значительно отличаться: ночью прогнозируются -4...1 градус, а днем – -2...3 градуса. После этого, отметил Вильфанд, столичный регион опять окажется в тылу циклона, поэтому ждать потепления не стоит.

По предварительному прогнозу, в пятницу и субботу, 10 и 11 марта, ожидается до -12 градусов ночью и -4 градуса днем.

Высота сугробов также подрастет за предстоящую неделю на несколько сантиметров – синоптик допустил вероятность нового рекорда этой зимы.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что высота снежного покрова в Москве достигла отметки в 41 сантиметр. По словам специалиста, этот показатель выше нормы, которая для 5 марта составляет 35 сантиметров.

До этого Роман Вильфанд рассказал о погоде в Москве 8 марта. Он также добавил, что в понедельник и вторник, 6 и 7 марта, в Москве ожидаются небольшие осадки, которые усилятся к середине недели.

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