Высота снежного покрова в Москве достигла 41 сантиметра

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что высота снежного покрова в Москве достигла отметки в 41 сантиметр, передает Агентство "Москва".

"Как и ожидалось, высота снежного покрова в Москве, на метеостанции ВДНХ, достигла отметки в 41 сантиметр. Этот показатель выше нормы, которая для 5 марта составляет 35 сантиметров", – объяснил специалист.

По словам Леуса, высота сугробов на метеостанции на Балчуге составляет 31 сантиметр. В Тушине этот показатель – 48 сантиметров.

В Гидрометцентре России ранее сообщили, что 5 марта в Москве ожидается облачная погода с небольшими осадками в виде снега и мокрого снега. На дорогах возможна гололедица. Температура воздуха установится в пределах от минус 1 до 1 градуса.

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