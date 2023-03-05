Жителей Москвы предупредили о гололедице и небольших осадках

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В воскресенье, 5 марта, в Москве прогнозируются облачная погода и небольшие осадки, местами умеренные в виде снега и мокрого снега. На дорогах ожидается гололедица. Об этом информирует Гидрометцентр России.

Днем столбики термометров в столице будут показывать от -1 до 1 градуса, в Подмосковье – от -4 до 1 градуса.

Юго-западный и западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, местами могут быть порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление, по прогнозам метеорологов, составит 729 миллиметров ртутного столба.

В связи с высокой вероятностью образования наледи на дорогах в Москве и Московской области был продлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать до 11:00 понедельника, 6 марта.

Ранее ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус заявил, что высота сугробов в столице может достигнуть 41 сантиметра к 6 марта, что станет рекордным показателем за минувшую зиму.

"Атмосфера": облачная погода и снег ожидаются в Москве в выходные 4–5 марта

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