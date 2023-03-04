Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве из-за гололедицы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В связи с высокой вероятностью образования наледи на дорогах в Москве и Московской области был продлен желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

"Желтый – погода потенциально опасна. Период предупреждения – до 11:00 6 марта", – говорится в сообщении.

Ранее ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус сообщил, что в связи с обильными снегопадами в Москве в выходные, высота сугробов к 6 марта может достигнуть 41 сантиметра. Больше всего осадков выпадет в ночь на воскресенье, 5 марта.

На фоне сообщений о снегопадах аэропорт Шереметьево рекомендовал пассажирам заранее прибывать на рейсы с отправлением 4 и 5 марта. Движение на дорогах в период сильных осадков может быть затруднено. Наиболее быстрым видом транспорта представители аэропорта назвали поезда "Аэроэкспресса".



Москву накрыл снегопад

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