Городские службы Москвы вышли на ликвидацию последствий снегопада

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Городские службы осуществляют уборку московских дорог, улиц и дворов после ночного снегопада. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

"Ранним утром провели прометание дорог с противогололедной обработкой особо опасных участков – мостов, тоннелей, набережных, эстакад, путепроводов, крутых подъемов и спусков, площадок торможения на остановках общественного транспорта", – говорится в сообщении.

Отмечается, что коммунальщики очищают от снега и наледи водоприемные колодцы, улично-дорожную сеть, дворы и парковки, уделяя особое внимание тротуарам, пешеходным зонам, подходам к социальным объектам, станциям метро, МЦК и остановкам наземного транспорта.

"По прогнозам синоптиков, снег будет идти в течение всего дня, общий прирост свежевыпавшего снега составит до 3 сантиметров", – добавили в ведомстве.

Между тем Гидрометцентр России продлил в Москве и Подмосковье желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение будет действовать до 22:00 субботы, 4 марта.

В пятницу, 3 марта, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями. В городе пройдут небольшие осадки, местами ожидаются умеренные, в том числе в виде мокрого снега.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем в столице будет в пределах -1...1 градуса, в Подмосковье – в пределах -3...2 градусов. На дорогах ожидается гололедица.

Столичная Госавтоинспекция призвала водителей быть внимательными на дороге из-за сложных погодных условий. Автомобилистов попросили соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим.

"Утро": 2 градуса тепла ожидается в столице 3 марта

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