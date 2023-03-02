Жителей Москвы предупредили о барическом дне в ночь на воскресенье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В ближайшие выходные в Москве, Подмосковье и других регионах Центральной России ожидается резкое снижение атмосферного давления, которое достигнет барического дна в ночь на воскресенье, 5 марта. Об этом сообщается на портале "Метеовести".

По прогнозу синоптиков центра погоды "Фобос", до конца недели в столичном регионе будет сохраняться зимняя погода со снегопадами, которые пройдут под влиянием влажных атлантических циклонов. Ожидается, что выпадет 7–10 миллиметров осадков, что составляет около 20% месячной нормы.

"Если в пятницу выпадет не более 1–2 миллиметров, то в субботу и в воскресенье – по 4 миллиметра каждые сутки. В результате снежный покров подрастет на 3–4 сантиметра. В Москве сугробы подрастут с 35 до 39 сантиметров", – говорится в сообщении.

Отмечается, что наиболее обильные снегопады ожидаются с середины дня субботы, 4 марта, до вечера воскресенья. При этом в столичном регионе ожидается мягкий температурный фон: от -7 до -2 градусов – ночью и от 0 до -5 градусов – днем.

"Это будет настоящая зимняя сказка. Дискомфортным моментом погоды могут стать резкие перепады атмосферного давления, которое рухнет на самое барическое дно в ночь на воскресенье. В это время Москва окажется в самом центре циклона", – предупреждают синоптики.

В ночь на 5 марта барометры покажут 727 миллиметров ртутного столба, что почти на 20 единиц ниже нормы. Отмечается, что такой показатель соответствует высоте столичных небоскребов. Такое снижение атмосферного давления может негативно повлиять на самочувствие метеозависимых людей.

Ранее ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус заявил, что высота сугробов в столице может достигнуть 41 сантиметра к 6 марта, что станет рекордным показателем за минувшую зиму. Как отметил эксперт, утром 2 марта высота снежного покрова составила 35 сантиметров. По его словам, это низкий уровень для климатической нормы.



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