Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве до 4 марта

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В Москве и Подмосковье продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Об этом рассказали синоптики Гидрометцентра России.

Согласно информации, метеопредупреждение продлится до 12:00 субботы, 4 марта.

"Период предупреждения – до 12:00 4 марта. Местами на дорогах гололедица", – подчеркнули метеорологи.

В среду, 1 марта, Гидрометцентр сообщал, что предупреждение продлили до утра пятницы, 3 марта. Причина была аналогичная.

До этого ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил москвичей о возвращении арктических холодов. По его словам, в четверг, 2 марта, в столице прогнозируется облачная с прояснениями погода. С 18:00 ожидается снегопад.

Столбики термометров покажут до -1...-3 градусов в столице, а в области – до 0...-5 градусов. Атмосферное давление в этот день составит 738 миллиметров ртутного столба, указал синоптик.

Синоптики предупредили о снегопаде в столице вечером 2 марта

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