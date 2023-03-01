Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве из-за гололедицы

Фото: Агентство "Москва"

В Москве и Подмосковье продлили желтый уровень погодной опасности. Причиной стала гололедица, рассказал Гидрометцентр России.

Согласно информации, предупреждение будет действовать до 10:00 пятницы, 3 марта.

"Местами на дорогах гололедица", – подчеркивается в сообщении.

До этого желтый уровень погодной опасности в столичном регионе объявили до 21:00 четверга, 2 марта. Также синоптики предупредили москвичей о порывах ветра до 15 метров в секунду.

Ранее главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала москвичам о пониженном атмосферном давлении и умеренном снеге в выходные. Ночью в городе ожидается от -2 до -4 градусов. Температура в дневное время будет колебаться от 0 до -2 градусов.

По ее словам, после 8 марта температура в ночное время может опуститься до 10–12 градусов мороза.



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