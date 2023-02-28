Москвичам рассказали о погоде в весенние месяцы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Первая половина весны в Москве будет холодной, а вторая половина апреля и май будут теплее нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Он уточнил, что в марте среднемесячная температура будет на два градуса ниже нормы. При этом количество осадков будет соответствовать привычным показателям.

"Холод будет и с перехлестом на апрель, по крайней мере – на начало или первую половину апреля. Я сомневаюсь, что в марте наступит метеорологическая весна, скорее всего, это произойдет только в апреле", – отметил синоптик.

По его словам, снега в первый весенний месяц будет много, снежный покров останется достаточно мощный. Синоптик резюмировал, что март будет провальный с точки зрения температурного режима, поэтому призвал в ближайшие полтора месяца не надеяться на весну.

Он предупредил, что, хоть отдельные дни и будут напоминать весну, по-настоящему она наступит только во второй половине апреля. Снежный покров должен сойти к 20 апреля.

Метеоролог отметил, что апрель будет на 1–2 градуса теплее нормы за счет второй половины месяца. Май, по его словам, также будет выравнивать провал марта. Температура в этом месяце также превысит норму на 1–2 градуса.

В заключение Тишковец напомнил, что оправданность долгосрочных прогнозов составляет около 60–70%.

С 2 марта в столице ожидается оттепель, однако ассоциировать ее с ранней весной нельзя, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, 1 марта погода будет соответствовать своим многолетним значениям. Ночью прогнозируется до -5...-7 градусов, в дневное время – до -2...-4 градусов. Ожидается ветер с порывами до 6–11 метров в секунду с небольшими осадками и облачным прояснением. Кроме того, в Москве прогнозируется гололедица.

Уже 2 марта днем наступает оттепельная погода, будут поступать воздушные массы с Атлантики, и с этого дня и до конца недели дневные температуры все время будут около нуля. 3 марта ожидается самый теплый день этой недели, столбики термометров остановятся около 2 градусов.



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