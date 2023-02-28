Жителей Москвы предупредили об облачной погоде с небольшим снегом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

По прогнозам синоптиков, во вторник, 28 февраля, в столичном регионе ожидаются облачная погода с прояснениями и небольшой снег. Об этом информирует Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 1 до 3 градусов мороза, в области – от 0 до 5 градусов мороза. На дорогах ожидается гололедица.

Западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, местами до 15 метров в секунду. По прогнозам метеорологов, атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.

Во вторник в Московском регионе будет действовать желтый уровень погодной опасности из-за ветра. Предупреждение будет действовать с 09:00 до 21:00 28 февраля.

Кроме того, до 21:00 2 марта в Москве и Подмосковье будет действовать желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова предупредила, что март 2023 года может подтвердить статистику, согласно которой этот весенний месяц по погоде является больше зимним.

Так, по словам эксперта, в среду, 1 марта, можно ожидать температуру воздуха на уровне минус 1 – минус 3 градуса в дневные часы. Ночью возможно похолодание до минус 8 градусов.

"Атмосфера": небольшой снег ожидается в Москве 28 февраля

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