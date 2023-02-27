В столичном регионе объявлен желтый уровень опасности из-за ветра

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Во вторник, 28 февраля, в Московском регионе будет действовать желтый уровень погодной опасности из-за ветра. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Предупреждение будет действовать 09:00 до 21:00 28 февраля. Отмечается, что порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.

Кроме того, до 21:00 2 марта в Москве и Подмосковье будет действовать желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы.

Ранее москвичам рассказали, когда в городе растает снежный покров. По словам ведущего специалиста информационного агентства "Метеоновости" Татьяны Поздняковой, обычно это случается не раньше середины апреля. Не исключено, что так произойдет и в 2023 году, добавила она.



"Атмосфера": небольшой снег ожидается в Москве 28 февраля

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