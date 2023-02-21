Синоптик рассказала, когда в Москве растает снег

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Снежный покров в столице может растаять в середине апреля. Об этом Москве 24 рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.





Татьяна Позднякова ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Снег растает в лучшем случае в середине апреля. Это средний период, когда у нас обычно сходит снежный покров. Будем рассчитывать, что погода не станет далеко отходить от климатических значений в этом году.

Также Позднякова рассказала, какая в столице ожидается погода в марте. По словам метеоролога, в начале весны температура воздуха в городе будет ниже нуля.

"Долгосрочные прогнозы показывают, что у нас существенных осадков в начале марта не ожидается. Температура воздуха будет в течение всех суток до 7 марта отрицательная. Дневная ожидается в пределах -3…-8 градусов. В ночные часы в отдельные дни не исключено понижение температуры до -15 градусов", – уточнила специалист.

Ранее жителям столицы рассказали, когда в городе может наступить климатическая весна. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса, этого стоит ожидать примерно 20 марта. Он также отметил, что на фоне изменений в климате синоптики перешли на новые климатические нормы. Согласно устаревшим показателям, весна должна была бы прийти в столицу 27 марта.



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