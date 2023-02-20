Высота сугробов в Москве впервые за зиму достигла 38 см

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Высота снежного покрова в Москве после выходных достигла максимума с начала зимы. Показатели выросли до 38 сантиметров. Об этом Агентству "Москва" рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сегодня в 09:00 на станции ВДНХ была зафиксирована рекордная высота снега за эту зиму в Москве – 38 сантиметров", – подчеркнул он.

Синоптик отметил, что на других метеостанциях высота снежного покрова может быть больше 40 сантиметров.

Ранее Гидрометцентр России рассказал, что в понедельник, 20 февраля, в Москве ожидается облачная погода с небольшим снегом. В столице температура воздуха днем будет колебаться от -3 до -5 градусов, в Подмосковье – в пределах от -2 до -7 градусов.

До этого ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что среда, 22 февраля, окажется самым холодным днем предстоящей недели. В этот день столбики термометров опустятся ночью до -18 градусов. По словам метеоролога, прошедшие дни февраля в центральных областях Европейской России отличились теплой погодой.

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