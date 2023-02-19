Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Москвичей предупредили о наступлении морозной погоды на следующей неделе, сообщается на портале "Метеовести".

"Предстоящая неделя будет самой студеной в текущем феврале", – отмечается в сообщении.

На портале уточнили, что с севера будет дуть холодный ветер. Из акватории Северного Ледовитого океана холодный воздух поступит на Русскую равнину.

В понедельник, 20 февраля, температура воздуха будет колебаться в течение дня от минус 2 до минус 7 градусов. Вечером ожидается арктическое вторжение.

Ночь, 21 февраля температура воздуха в столице понизится по минус 9–14 градусов. В Подмосковье ночью ожидается до минус 15–20 градусов, днем – минус 5–10 градусов.

В Москве 22 февраля ночные морозы усилятся и достигнутся минус 13–18 градусов, а в северных столичных районах ожидается от минус 18 до минус 23. Днем столбик термометра будет показывать от минус 9 до минус 14 градусов.

"При этом, в первой половине недели будут идти локальные заряды снега умеренной интенсивности, благодаря чему сугробы в городе подрастут до 43–45 сантиметров", – уточнили в сообщении.

В День защитника Отечества, 23 февраля, утром в столице ожидается минус 15–20 градусов, днем – минус 6–11 градусов, что ниже обычной многолетней нормы.

В пятницу, 24 февраля, погода в столице станет лучше. Утром мороз будет мягче – от минус 9 до минус 14. Днем воздух прогреется до 0 – минус 5 градусов.

"В выходные осадки продолжатся, но уже в смешанной фазе и преимущественно в виде мокрого снега, в течение суток около 0 градусов", – добавили в сообщении.

Ранее сообщалось, что желтый уровень погодной опасности объявили во всем столичном регионе из-за ветра и гололедицы.

Предупреждение о гололедице будет действовать до 10:00 20 февраля.



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