Москвичей предупредили о гололедице, снеге и облачной погоде

Фото: Москва 24/Никита Симонов

По прогнозам синоптиков, в воскресенье, 19 февраля, в Москве ожидаются облачная погода, снег и гололедица на дорогах. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

В столице температура воздуха днем будет в колебаться в пределах от -3 до -5 градусов, в Подмосковье – от -2 до -7 градусов. Восточный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду.

Помимо гололедицы, на дорогах также возможно образование снежных заносов. Атмосферное давление составит 735 миллиметров ртутного столба.

Ранее во всем столичном регионе объявили желтый уровень погодной опасности из-за ветра и гололедицы. Предупреждение о гололедице будет действовать до 10:00 20 февраля. В свою очередь, сильный ветер будет в столице до 9:00 19 февраля.

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что городские службы приступили к работе в режиме повышенной готовности.

Он добавил, что городские службы регулярно отслеживают состояние улично-дорожной сети. Особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров и пространств у остановок общественного транспорта.

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