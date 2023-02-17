Синоптик предупредил москвичей о суровой "мужской" погоде в День защитника Отечества

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В День защитника Отечества, 23 февраля, жителей и гостей Москвы ожидает морозная и суровая погода. Об этом Агентству "Москва" рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"23 февраля – праздник мужской, и погода будет носить такой нордический, суровый, серьезный характер. Ветер – северный, северо-западный, но не большой, будет облачно, но с прояснениями. Температура низкая, и 23, 24 февраля ночью будет -11...-16 градусов, а днем – около -5...-7 градусов, что ниже нормы примерно на 4 градуса. Так что погода 23 и 24 февраля будет соответствовать мужскому характеру", – подчеркнул он.

По словам метеоролога, на следующей неделе прогнозируются морозные рабочие дни. В понедельник в столице будет снег, а температура составит от -4 до -7 градусов. Во вторник столбики термометров понизятся до -5...-10 градусов.

"Это холодная погода, такой температурный фон ниже нормы на 3 градуса. Снег будет небольшой, усиление ветра не прогнозируется. А 22 февраля температура еще понизится, ночью будет уже -11...-16, а днем – -5...-7", – сказал синоптик.

Он отметил, что в субботу и воскресенье в столицу придет потепление.

"Будет облачно, небольшой снег и ветер уже юго-западный. Ночью прогнозируется -3...-8, а днем – от 0 до -5 градусов", – резюмировал Вильфанд.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал жителям и гостям Москвы о погоде в День защитника Отечества. Он спрогнозировал мороз и солнце. Холод начнет отступать 25 февраля. Этот день окажется "приправлен снегом и скачком давления", добавил синоптик.

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