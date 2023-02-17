Москвичам пообещали реинкарнацию зимы на следующей неделе

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал о возвращении зимней погоды в Москву и Московскую область на предстоящей неделе, передает RT.

"Намечается хорошее похолодание, с морозами, которых не было с момента рождественских. С 21 до 24 февраля ночные температуры составят минус 13 – минус 18 градусов, и дневные – около минус 10 градусов", – заявил метеоролог.

К выходным волна холода ослабнет, температура повысится до уровня 1–6 градусов мороза. Возможно выпадение снега.

Шувалов уточнил, что в ночь с понедельника, 20 февраля, на вторник, 21 февраля, в столичном регионе завершится снегопад, после чего и начнется понижение температуры воздуха. Погода будет холоднее февральской нормы примерно на 4–5 градусов.

В Гидрометцентре России ранее предупредили, что 17 февраля в Москве прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой снег. Кроме того, существует опасность гололедицы.

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