Москвичей предупредили о небольшом снеге и гололедице

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В последний рабочий день недели, 17 февраля, в столице прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой снег. На дорогах ожидается гололедица, информирует Гидрометцентр России.

По прогнозам, температура воздуха днем в Москве будет в пределах от 4 до 6 градусов мороза. Скорость восточного ветра составит 2–7 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба.

В Москве и Подмосковье продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Метеопредупреждение будет действовать до вечера субботы, 18 февраля.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о резких перепадах атмосферного давления в Москве. По его словам, в столице сложилась уникальная ситуация с атмосферным давлением – в понедельник оно было значительно ниже нормы, а в среду и четверг превысило норму.

"Атмосфера": облачная погода ожидается в Москве 17 февраля

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