Врач рассказал гипотоникам о питании в период высокого атмосферного давления

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Гипотоникам во время высокого атмосферного давления следует плотно завтракать, а гипертоникам рекомендуется добавлять в свое меню питания фрукты и овощи. Об этом Агентству "Москва" рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения столицы Андрей Тяжельников.

"Гипертоникам – увеличить в рационе количество фруктов и овощей, содержащих калий. Меньше пить и отказаться от соленого. Гипотоникам – начинать день с полноценного завтрака, в течение дня в меню включать овощи и фрукты с большим содержанием бета-каротина и аскорбиновой кислоты", – отметил он.

По словам эксперта, у людей с хроническими заболеваниями обычно выражается острая реакция на перемены погоды.

"Особенно внимательны к повышению атмосферного давления должны быть люди с хронической обструктивной болезнью легких, сердечно-сосудистыми, заболеваниями и диабетом", – предупредил врач.

Он добавил, что таким пациентам стоит следить за своим давлением, вовремя принимать препараты и отказаться от физических нагрузок.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что жителей и гостей Москвы в выходные дни ожидает значительное понижение атмосферного давления. В субботу оно понизится на 10–15 миллиметров ртутного столба по сравнению с пятницей и в воскресенье – еще на 7–8 миллиметров, добавил синоптик.

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