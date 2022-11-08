Нутрициолог рассказала, какие продукты помогут поднять давление гипотоникам

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Употребление печени, яиц, сыра и овощей поможет гипотоникам повысить артериальное давление. Об этом Москве 24 рассказала нутрициолог Ольга Панова.

По словам специалиста, нормальным считается давление от 60 на 90 до 120 на 80. Если оно ниже 60 на 90 – это уже гипотония. О низком давлении может сигнализировать головокружение, темнота перед глазами и обмороки.

Чтобы повысить артериальное давление до нормальных значений, эксперт советует включить в рацион продукты, богатые витаминами B9 и B12.





Ольга Панова нутрициолог Недостаток B9 и B12 в рационе приводит к анемии. Анемия приводит к снижению артериального давления. Продукт, который обеспечен витаминами группы B, питателен и полезен, – это печень.

"Естественно, мы не обойдемся без овощей. Брокколи и спаржа богаты фолиевой кислотой. В сочетании с печенью лучше усвоятся все витамины, которые есть в этих продуктах", – рассказала эксперт в интервью программе "Доктор 24".

Витамины группы B присутствуют и в молочных продуктах. Можно выпить стакан молока, но самый простой способ поднять артериальное давление – это съесть кусочек сыра, говорит нутрициолог. В нем содержится соль и вещества, которые сужают стенки сосудов. Поскольку это тяжелый продукт, следует употреблять не более 30 граммов сыра в день, добавила Панова.

"Простой продукт, который есть в каждом холодильнике, – это яйца. В них есть белок, который является строительным материалом для всего нашего организма, и микроэлементы, которые укрепляют стенки сосудов", – продолжает эксперт.





Ольга Панова нутрициолог Кофе и чай тоже поднимают давление, но это краткосрочный эффект. Когда вы пьете много кофе, вы уже к нему привыкаете и организм так, как раньше, на него не реагирует. Это скорее больше психологический момент.

Ранее врач-кардиолог из Германии Роберт Швингер сравнил урон, который наносит организму гипертония и гипотония. Последняя считается менее опасной патологией, но все равно оказывает негативное воздействие, предупредил он. В частности, пониженное артериальное давление может привести к сердечному приступу.

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