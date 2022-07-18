Кардиолог назвал опасный для жизни пульс

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Кардиолог, заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский в разговоре с Москвой 24 назвал пульс ниже 60 и выше 90 ударов в минуту опасным для жизни. При этих показателях лучше оперативно вызывать скорую помощь.

По словам специалиста, показатель ниже 60 ударов считается брадикардией, то есть редким пульсом, а выше 90 – тахикардией.

В норме пульс у человека успокаивается во время сна или просто отдыха и может быть и 58, и 50 ударов в минуту. Но если снижение произошло внезапно, нужно вызвать врача.

"При выявлении низкого пульса необходимо провести исследование. Если выявляются паузы с его остановкой или аритмия, скажем, мерцательная, или это снижение произошло на фоне лекарств, всегда надо разбираться. Потому что может стоять вопрос об установке электрокардиостимулятора", – поясняет кардиолог.



Юрий Серебрянский кардиолог, заслуженный врач РФ Может замедление пульса произойти у пожилых людей, даже до очень низких цифр. Это может привести к остановке сердца, внезапной смерти. Поэтому при выявлении таких случаев скорая помощь может установить временный эндокардиальный стимулятор и отвезти больного в ближайшую кардиологическую клинику, где его сразу же возьмут на обследование, лечение.

Специалист отмечает, что пульс выше 90 ударов, например 100 или 120, может говорить о наджелудочковой тахикардии. Ее опасность в том, что она может перейти в мерцательную аритмию, говорит кардиолог.

"Может частый пульс проходить с мерцательной аритмией. Тогда, если она является постоянной, она подлежит лечению в поликлинике. Если мерцательная аритмия произошла внезапно, больной подлежит отправке в стационар, где ее постараются купировать. Причиной таких аритмий могут быть ревматические пороки сердца, миокардиты, кардиомиопатия с расширением сердца. Это может быть при дифтерийном поражении сердца, при его воспалениях, миокардитах, миокардиодистрофиях", – объясняет специалист.



Юрий Серебрянский кардиолог, заслуженный врач РФ Если пульс выше 90 появился у больного с аритмией, надо вызвать, конечно, скорую помощь. Если просто пульс учащенный (человек понервничал, потаскал ведра на даче или еще что-то) и пациенту не удается справиться с помощью, например, валокордина, успокаивающих препаратов, лучше тоже вызвать скорую.

Специалист отмечает, что у людей, которые периодически страдают от тахикардии, как правило, есть подобранные врачом лекарства, с помощью которых они могут нормализовать пульс.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что тахикардия может возникать из-за анемии, заболевания щитовидной железы или низкого давления. Если в покое пульс не восстанавливается до нормальных значений, эксперт советует обязательно обратиться к специалисту и пройти обследование.