Врач рассказала о неожиданных причинах тахикардии

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Тахикардия может возникать из-за анемии, заболевания щитовидной железы или низкого давления, рассказала Москве 24 врач-терапевт Надежда Чернышова.

По ее словам, у здорового человека пульс меняется в течение дня, но не выходит за определенные границы. Нормальным, по мнению эксперта, является пульс 60–80 ударов в минуту.

Тахикардия же может возникать при физической нагрузке и эмоциональных переживаниях. Но иногда она может свидетельствовать и о наличии серьезных заболеваний, подчеркивает специалист.

"Человек может сам себе поставить диагноз, что он просто нервничает. А он и нервничает, может быть, потому, что у него повышена функция щитовидной железы и он за счет гормонов становится очень раздражительным. То есть объяснить ситуацию тем, что я просто нервничаю, поэтому у меня пульс высокий – это не очень хороший вариант", – объяснила врач.



Надежда Чернышова врач-терапевт Возможно, причина в низком гемоглобине. Это может быть компенсаторный механизм, когда организм пытается справиться с какой-то проблемой и усилить кровоснабжение органов через учащение пульса.

"Это может быть из-за проблем в сердечном ритме. Или при низком артериальном давлении. Бывает, что не хватает кислорода, и организм пытается восполнить дефицит более частыми сердечными сокращениями", – говорит Чернышова.

Если в покое пульс не восстанавливается до нормальных значений, врач советует обязательно обратиться к специалисту и пройти обследование.

"Частый пульс – это полбеды. Если пульс до 50 и ниже опускается без видимых причин, тогда нужно вызывать скорую и ехать в больницу", – предупредила эксперт.

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