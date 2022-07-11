Врач рассказала о неожиданных причинах тахикардии

Фото: depositphotos/ArturVerkhovetskiy
Тахикардия может возникать из-за анемии, заболевания щитовидной железы или низкого давления, рассказала Москве 24 врач-терапевт Надежда Чернышова.
По ее словам, у здорового человека пульс меняется в течение дня, но не выходит за определенные границы. Нормальным, по мнению эксперта, является пульс 60–80 ударов в минуту.
Тахикардия же может возникать при физической нагрузке и эмоциональных переживаниях. Но иногда она может свидетельствовать и о наличии серьезных заболеваний, подчеркивает специалист.
"Человек может сам себе поставить диагноз, что он просто нервничает. А он и нервничает, может быть, потому, что у него повышена функция щитовидной железы и он за счет гормонов становится очень раздражительным. То есть объяснить ситуацию тем, что я просто нервничаю, поэтому у меня пульс высокий – это не очень хороший вариант", – объяснила врач.
"Это может быть из-за проблем в сердечном ритме. Или при низком артериальном давлении. Бывает, что не хватает кислорода, и организм пытается восполнить дефицит более частыми сердечными сокращениями", – говорит Чернышова.
Если в покое пульс не восстанавливается до нормальных значений, врач советует обязательно обратиться к специалисту и пройти обследование.
"Частый пульс – это полбеды. Если пульс до 50 и ниже опускается без видимых причин, тогда нужно вызывать скорую и ехать в больницу", – предупредила эксперт.
Ранее врач-кардиолог из Германии Роберт Швингер рассказал, что пониженное артериальное давление считается менее опасным, чем гипертония, однако оно все равно серьезно влияет на здоровье. По словам медика, гипотония может грозить сердечным приступом. Прежде всего это касается тех, кто страдает ишемической болезнью сердца.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: