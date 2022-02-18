Врач рассказал об опасном для жизни давлении

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Врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал Москве 24, что слишком высокое давление увеличивает риск инфаркта и инсульта.

Ранее заведующий терапевтическим отделением Многофункционального медицинского центра "МЕДСИ" Михаил Кобрянов предупредил, что если у человека в спокойном состоянии пульс поднимается выше 100 ударов в минуту, то это серьезный повод пройти медобследование и получить врачебную консультацию.

По словам Хухрева, следует срочно вызвать врача, если давление поднялось выше 180. Такие показатели могут быть опасны для жизни человека, говорит терапевт. Иногда высокому давлению сопутствует и поражение органов-мишеней, которые хронически недополучают питание кровью, продолжает специалист.





Алексей Хухрев врач-терапевт Давление выше 180 становится опасным, так как резко возрастает риск инсульта и инфаркта, особенно если присоединяются какие-то поражения органов-мишеней. В этом случае надо вызвать скорую помощь, давление нужно снижать.

"Поражение органов-мишеней – это когда на фоне повышенного давления вдруг начинает нарушаться сознание, или человек начинает задыхаться, появляются боли в груди, или начинаются нарушения со зрением. Это очень важные, очень серьезные признаки, которые говорят о том, что надо что-то делать быстро", – подчеркнул эксперт.

Если у человека наблюдается высокое давление, это говорит о нарушениях в организме, поясняет Хухрев. Терапевт советует не ждать, когда оно поднимется до критических значений, а обратиться к врачу, который сможет подобрать необходимые лекарства.





Алексей Хухрев врач-терапевт Главный принцип правильного лечения гипертонической болезни – это не снижать давление, которое поднялось, а подбирать такую терапию, при которой оно не будет подниматься.

Ранее врач-кардиолог из Германии Роберт Швингер отметил, что по сравнению с гипертонией пониженное артериальное давление представляет собой менее опасное явление. Тем не менее такое состояние все равно оказывает негативное воздействие на организм. В частности, гипотония может грозить сердечным приступом, подчеркнул кардиолог.