Врач рассказал об опасном для жизни давлении

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал Москве 24, что слишком высокое давление увеличивает риск инфаркта и инсульта.
Ранее заведующий терапевтическим отделением Многофункционального медицинского центра "МЕДСИ" Михаил Кобрянов предупредил, что если у человека в спокойном состоянии пульс поднимается выше 100 ударов в минуту, то это серьезный повод пройти медобследование и получить врачебную консультацию.
По словам Хухрева, следует срочно вызвать врача, если давление поднялось выше 180. Такие показатели могут быть опасны для жизни человека, говорит терапевт. Иногда высокому давлению сопутствует и поражение органов-мишеней, которые хронически недополучают питание кровью, продолжает специалист.
"Поражение органов-мишеней – это когда на фоне повышенного давления вдруг начинает нарушаться сознание, или человек начинает задыхаться, появляются боли в груди, или начинаются нарушения со зрением. Это очень важные, очень серьезные признаки, которые говорят о том, что надо что-то делать быстро", – подчеркнул эксперт.
Если у человека наблюдается высокое давление, это говорит о нарушениях в организме, поясняет Хухрев. Терапевт советует не ждать, когда оно поднимется до критических значений, а обратиться к врачу, который сможет подобрать необходимые лекарства.
Ранее врач-кардиолог из Германии Роберт Швингер отметил, что по сравнению с гипертонией пониженное артериальное давление представляет собой менее опасное явление. Тем не менее такое состояние все равно оказывает негативное воздействие на организм. В частности, гипотония может грозить сердечным приступом, подчеркнул кардиолог.
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