Кардиолог объяснила, почему скачет артериальное давление

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Изменение артериального давления в течение дня является нормальным, поскольку данный показатель не постоянен. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на врача-кардиолога Анну Кореневич.
По ее словам, артериальное давление может меняться буквально каждые несколько минут и даже секунд, но это не стоит воспринимать как тревожный знак. Кореневич отметила, что на изменение показателей может влиять состояние человека, поэтому измерять его необходимо правильно и не слишком часто – не более двух-трех раз в день.
Кардиолог пояснила, что врачи всегда стараются определить артериальное давление пациента в состоянии покоя и расслабления, когда его не тревожат плохие мысли. При этом стресс на приеме у врача, который свойственен многим людям, всегда дает неадекватно высокие цифры на тонометре.
По словам Кореневич, у некоторых пациентов, не страдающих гипертонией, артериальное давление может моментально подскочить при виде тонометра. Это свидетельствует о том, что причины скачков давления часто кроются в психологии.
Ранее врач-кардиолог из Германии Роберт Швингер рассказал, что пониженное артериальное давление считается менее опасным, чем гипертония, однако оно все равно серьезно влияет на здоровье. По словам медика, гипотония может грозить сердечным приступом. Прежде всего, подчеркнул эксперт, это касается тех, кто страдает ишемической болезнью сердца.
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