Врач назвал главные факторы появления тромбов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Развитию тромбоза способствуют сердечно-сосудистые заболевания, варикоз и курение. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказал руководитель Центра сердечно-сосудистой патологии Заур Шугушев.
По словам специалиста, в первую очередь тромбы могут появиться в венах и артериях. Для их образования необходимо наличие трех условий.
"Проблемы со стенками сосудов, замедление естественного кровотока и повреждение в сосудистой клетке", – перечислил Шугушев.
Он подчеркнул, что также развитию тромбоза способствуют коронавирус, хирургические операции, долгие перелеты и прием некоторых медикаментов. При этом, по словам кардиолога, диагностировать наличие тромбов в организме со стопроцентной точностью невозможно.
Похожее мнение выразил и врач-реабилитолог Сергей Агапкин. Однако он уточнил, что существуют довольно яркие симптомы венозного тромбоза, такие как судороги, острая боль, изменение цвета и состояния кожи.
Ранее врач-терапевт, кардиолог Азизхон Аскаров перечислил основные причины нарушения кровообращения мозга. По его словам, к инсульту приводят тромб в мозговой артерии, резкое падение артериального давления или разрыв аневризмы. Факторами риска в данном случае являются гипертония, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз сосудов шеи и мозга, сахарный диабет, курение и злоупотребление алкоголем, стресс и тяжелые физические нагрузки.
"Доктор 24": тромбы
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