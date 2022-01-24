Врач перечислил основные причины нарушения кровообращения мозга

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Инсульт является одной из наиболее частых причин смертей от сердечно-сосудистых заболеваний, однако часто его пытаются лечить как самостоятельное заболевание, забывая про предшествующие ему факторы риска. О последних рассказал врач-терапевт, кардиолог Азизхон Аскаров, сообщают "Аргументы и факты".

Аскаров напомнил, что инсульт – это нарушение мозгового кровообращения, к которому приводят тромб в мозговой артерии, резкое падение артериального давления или разрыв аневризмы. В числе факторов риска, которые приводят ко всем перечисленным проблемам, врач выделил следующие – гипертония, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз сосудов шеи и мозга, сахарный диабет, курение и злоупотребление алкоголем, стресс и тяжелые физические нагрузки.

Среди них гипертония наиболее часто приводит к инсульту. Это обусловлено тем, что из-за высокого давления сосуды повреждаются, в них копится холестерин, в итоге нарушается работа всей системы кровообращения: артерии в мозге забиваются и лопаются. Существенно повышает риск инсульта курение и другие вредные привычки: они способствуют развитию атеросклероза сонных и коронарных артерий. Стрессы также серьезно влияют на состояние сердечно-сосудистой системы.

Чтобы минимизировать или вовсе исключить развитие инсульта, людям с перечисленными проблемами следует соблюдать ряд рекомендаций, в частности наблюдаться у врача, следить за давлением, заниматься умеренными физическими нагрузками, правильно питаться и избегать стрессов, также стоит отказаться от вредных привычек и привести вес в норму.

Аскаров рассказал, как распознать у человека инсульт, чтобы вовремя вызвать скорую. Первое, что нужно сделать, – спросить у человека его имя, затем попросить улыбнуться (при инсульте один из уголков рта повиснет), а также пожать ему руку (хват будет ослаблен). Вызывать врачей нужно, даже если инсульт подтвердил только один из перечисленных способов. Важно оказать человеку помощь в течение одного часа, тогда риск осложнений будет минимальным.

Ранее ирландские ученые выяснили, что люди, часто испытывающие гнев и тяжелые физические нагрузки, имеют повышенный риск инсульта. В ходе исследования они выяснили, что тяжелый физический труд повышает риск инсульта в среднем на 60%, а гнев и расстройство – на 30%.

