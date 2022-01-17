Россиянам объяснили, как сохранить молодость сосудов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Кардиологи рассказали о важности сохранения хорошего состояния кровеносных сосудов для жизнедеятельности человека. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".
Врач-терапевт, кардиолог Азизхон Аскаров объяснил, что сосудистый возраст человека в первую очередь зависит от функций артерий, которые проводят к органам кислород и питательные вещества. Внутри этих сосудов находится слой эндотелий.
"Эндотелий покрывает изнутри артерии любого диаметра и обеспечивает целостность сосудов, защиту от тромбозов и атеросклероза. Он вырабатывает защитные вещества (простациклин, простагландины Е и I2, оксид азота, брадикинин), обеспечивающие защиту от воспаления, атеросклероза и спазма", – уточнил эксперт.
Дисфункция эндотелия может спровоцировать развитие артериальной гипертонии, ишемической болезни сердца или привести к тромбозам. Кроме того, не исключены атеросклерозы сосудов с последующими инфарктами или инсультами. Возможны и осложнения в виде слабоумия, слепоты и гангрены.
Для установления сосудистого возраста человеку необходимо пройти соответствующее обследование. Потребуются анализы на уровень холестерина, УЗИ сосудов шеи, почечных сосудов, артерий верхних и нижних конечностей, а также аорты.
Сохранению качественного состояния сосудов способствуют отказ от курения и алкоголя, питание с содержанием овощей, клетчатки и белка, а также питьевой режим. Следует также ходить порядка 30–40 минут в день, отметили специалисты.
Помимо этого, важно организовать полноценный отдых для организма, а именно ночной сон на 7–8 часов. Дополнительно следует регулярно проверять уровень сахара и холестерина в крови, поддерживать оптимальный уровень артериального давления (ниже 140/90, а лучше <130/80 миллиметров ртутного столба).
Кардиолог Владимир Хорошев ранее рассказал о факторах, которые повышают риск развития тромбоза. Так, опасность представляют холодовая травма или чрезмерное утепление в холодную погоду. Кроме того, влияют травмы, хронические и старые заболевания.
"Доктор 24": лечение болезней сердца и сосудов
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