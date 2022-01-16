Врач-гематолог предупредил о появлении синяков у заболевших коронавирусом

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Синяки могут стать сопутствующим недугом при заболевании коронавирусной инфекцией. Об этом рассказал врач-гематолог Павел Трахтман в эфире радио Sputnik.

Специалист указал, что коронавирус часто поражает сосуды в организме человека, а также повышает свертываемость крови.

"Кровь становится гуще, хуже протекает по сосудам и застаивается в тканях. Среди препаратов, использующихся для лечения коронавируса, бывают антикоагулянты, которые назначаются по достаточно строгим показаниям", – рассказал медик.

В некоторых случаях разжижающие кровь средства могут вызывать образование синяков на теле пациента, утверждает Трахтман. В этом случае стоит срочно обратиться к врачу для коррекции лечения.

"Нужно сдавать анализы и смотреть, что не так с антикоагулянтной терапией", – сообщил эксперт.

Кроме того, синяки, возникшие без удара или травмы, могут быть связаны не только с коронавирусом. Подобные признаки чаще всего указывают на нарушения в системе кровообращения.

"Такие кожные проявления нарушения свертываемости могут быть свидетельством большого количества заболеваний, в том числе опасных", – предупредил Трахтман.

Ранее врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что при штамме коронавируса "Омикрон" боль в грудной клетке наблюдается очень редко. При этом среди других признаков заражения новой мутацией эксперт перечислил сухой кашель, сильную боль в горле, заложенность носа, а также слабость, головную боль и повышение температуры.